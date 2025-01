Personale e mezzi spazzaneve dell'Anas in azione sulle strade statali della Calabria e lungo l'autostrada

Proseguono senza sosta le attività di Anas per fronteggiare le nevicate che stanno interessando le regione Calabria dal pomeriggio di ieri. L’incessante lavoro dei cantonieri ha garantito la regolare circolazione sull’intera rete in gestione che si è svolta senza particolari disagi.

Lungo le statali e la A2 Autostrada del Mediterraneo', è’ stato attuato il piano Neve 2024/25 predisposto da Anas e Polizia Stradale approvato presso le Competenti Prefetture.

Le precipitazioni nevose hanno fatto registrare picchi di neve e accumuli di diversi centimetri, in particolare sulle strade che raggiungono l’altopiano della Sila, San Giovanni in Fiore e Acri in Provincia di Cosenza.

Anas è presente con un 13 mezzi, tra cui spargisale, turbine e spazzaneve e 13 operatori, al lavoro senza sosta per garantire la transitabilità in sicurezza sulle strade statali, 107 Silana Crotonese, SS 660 ‘di Acri’ e SS 177 ‘Silana di Rossano’ , 108bis 'Silana di Cariati.

Dalla prima mattinata di sabato 12 si sono registrate nevicate di modesta intensità lungo la tratta autostradale compresa tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Laino borgo nevicate che hanno interessato anche la tratta Laino Borgo Frascineto con fenomeni leggermente minori.