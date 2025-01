Ondata di maltempo in Calabria. Allerta arancione su parte della regione per vento forte e piogge intense. Gialla domani

Condizioni meteo in forte peggioramento sulla Calabria. Previsti per oggi venti forti, soprattutto sulle regioni tirreniche, e piogge intense.

Il bollettino della Prot. civile per oggi e domani

L'allerta arancione diramata per oggi, domenica 12 gennaio, sul versante tirrenico centro settentrionale (Cala 1, 2, 3), già domani diventerà gialla come per il resto della regione.

Un fine settimana contrassegnato dal maltempo dunque, con nevicate abbondanti sulla Sila e il Pollino, che da lunedì 13 gennaio è però destinato ad affievolirsi.