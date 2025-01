Opere inutilizzate in 24 ospedali della Calabria, sentenza della Corte dei Conti. Annibale Parise prosciolto dall'accusa di danno erariale

E' stata rigettata la richiesta di condanna per Annibale Parise: quest'ultimo è stato prosciolto dall'accusa di danno erariale stimato in 1,5 milioni circa (di cui secondo l'accusa erano stati responsabili altre quattro persone). Inoltre, la sentenza della Corte dei Conti "dichiara l'intervenuta prescrizione dell'azione nei confronti di Antonio Capristo, Nicola Buoncristiano e Giovanni Giannini". La nota degli avvocati di Parise "Nessun danno per gli impianti solari delle ASP del crotonese. Smentite le indagini svolte alla base del giudizio della Corte Dei Conti di Catanzaro per gli impianti solari delle ASP del crotonese nel progetto Pentagon. Gli avvocati Elisa Fontana, Giuseppe Lia e Giuseppe Bubbo esprimono grande soddisfazione per il risultato fatto conseguire al loro assistito, Ing. Annibale Parise, in merito al rigetto nei suoi confronti della domanda della Procura della Corte dei Conti di Catanzaro. L’avv. Fontana ha dichiarato che la Corte dei Conti, fornendo in sentenza (datata 8 gennaio 2025) adeguata motivazione, ha ben compreso che “L’ingegnere Annibale Parise, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, aveva svolto il suo compito con la dovuta diligenza e professionalità e che gli addebiti di colpa mossi erano del tutto infondati. Lo ha dimostrato l’esito del giudizio che si è concluso con l’accoglimento nel merito di tutte le tesi difensive profuse nella memoria difensiva e nella successiva memoria illustrativa”. I suddetti difensori hanno dichiarato che era risultato chiaro che gli impianti realizzati avevano iniziato ad funzionare correttamente sin da subito e che le criticità erano dovute solamente alla mancanza di manutenzione e non a difetti di progettazione e realizzazione dell'opera".

I fatti accaduti nel maggio 2024 La vicenda risale al maggio scorso quando la Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Calabria aveva notificato l’atto di citazione in giudizio per l’avvio del processo contabile nei confronti di due dirigenti pubblici e tre professionisti, ritenuti responsabili di un danno erariale stimato in circa 1,5 milioni di euro, in quanto intervenuti a vario titolo (responsabile unico del procedimento, direttore dei lavori o con altre mansioni di gestione) nell’esecuzione dell’appalto per la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura per l’acqua calda sanitaria presso 24 presidi ospedalieri ricompresi nelle Aziende Sanitarie Provinciali di Cosenza, Crotone e Vibo Valentia. I fatti risalgono al mese di maggio del 2024. A giudizio erano stati citati Antonio Capristo, all'epoca dei fatti direttore facente funzioni Unità operativa complessa (Gestione tecnica e finanziaria) Asp Cosenza; Nicola Errante, ex direttore dei lavori per gli ospedali di Cosenza e di Vibo; Annibale Parise, direttore dei lavori per l’Asp di Vibo; Giovanni Giannini, ingegnere; Nicola Buoncristiano, ex dirigente dell’Asp di Cosenza.