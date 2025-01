Calabria, terra promessa dell’accoglienza

Ci sono intere colonne d’umanità che, ogni giorno, attraversano a piedi terre e continenti più poveri, guadando fiumi, superando reticolati e divieti, pagando profumatamente i mercanti di carne umana che gestiscono il business delle partenze, prima di mettersi in viaggio. Flotte di barconi, perlopiù marci, senza vele e senza remi, solcano le acque del Mediterraneo e puntano l’Italia, la terra promessa di migliaia di disperati, un approdo che sembra lontano prima di arrivarci. Nel 2024, in Calabria si registrano dati in controtendenza nazionale con un aumento di mille ospiti nelle strutture dedicate. Il dato nazionale ha registrato una lieve contrazione rispetto al 2023 con 247 migranti in meno. Per quanto riguarda il totale dei migranti in accoglienza sul territorio italiano al 31 dicembre ne risultavano 139.141. In Calabria il numero degli ospiti censiti è di 6.987 con una percentuale nazionale del 5% (+1% rispetto allo scorso anno). Al 31 dicembre del 2023, nella regione i migranti in accoglienza erano 6.151. In dodici mesi è aumentata la presenza negli hotspot (58), nei centri di accoglienza (3.618 contro i 3.242 dello scorso anno) e nei centri Sai (3.311 contro 2.909).

Un conto è l’accoglienza un conto è l’integrazione. Certo, gli enti locali sono al lavoro per creare percorsi di inclusione dei migranti ma la strada è lunga. I progetti del Sistema di accoglienza e integrazione avviati nella regione sono in totale 114 di cui 94 sono ordinari, 15 rivolti a minori non accompagnati e 5 attivati nell’area del disagio mentale e della disabilità. I posti attivi in Calabria nei vari progetti sono 3.373, quindi, meno della metà dei richiedenti asilo è inserito nei progetti d’integrazione. Un dato sicuramente migliore di quello nazionale che vede poco più di 38mila migranti nei progetti su un totale di 139mila ospiti presenti nei vari centri autorizzati.