Servizio noleggio auto con conducente, la Regione Calabria tira dritto: in Consiglio la legge “rimodulata”

Fino a duecento licenze Ncc, ma con gara pubblica. Dopo la pronuncia della Corte costituzionale che ha chiuso il contenzioso con il Governo, la Regione tira dritto sul servizio di noleggio auto con conducente. Una delle ultime delibere votate dalla Giunta Occhiuto nel 2024, infatti, è quella appena trasmessa all’esame del Consiglio per le modifiche della legge 37 del 2023 nel segno della recente sentenza della Consulta, secondo cui la «rigida previsione» del 1992 «che assegna solo ai Comuni la possibilità di indire pubblici concorsi per il rilascio delle autorizzazioni al servizio Ncc» deve ritenersi «cedevole rispetto a successive leggi regionali che definiscano un assetto più articolato e attuale, in funzione della tutela di un livello di interessi che riguarda importanti potenzialità di sviluppo dell’intero territorio».

La Regione Calabria, dunque, può rilasciare autorizzazioni. E questo è un punto a favore rispetto alle precedenti contestazioni del Governo. Ma deve farlo «nel rispetto della concorrenza» con gare pubbliche. Bocciato perciò il precedente affidamento alle Ferrovie della Calabria, ecco che la nuova delibera imbocca appieno la strada indicata dalla Corte Costituzionale.

Il provvedimento, a Palazzo Campanella, è stato già assegnato alla quarta commissione (Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’ambiente) per l'esame di merito ed alla seconda (Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero) per il parere. «La Calabria – sottolinea la Giunta regionale – ha il perdurante interesse a dotarsi di una disciplina normativa che individui anche la medesima Regione quale soggetto deputato al rilascio dei titoli autorizzatori del servizio di Ncc nell'ambito del territorio regionale e con valenza per il medesimo territorio».

Nel merito, l’esecutivo guidato da Roberto Occhiuto fa presente che «la Calabria continua a dover affrontare una serie di problematiche nella quotidiana gestione delle richieste di svariate tipologie di utenti, interessati ad ottenere il servizio di noleggio auto con conducente, a fronte di un numero esiguo di licenze taxi e autorizzazioni Ncc rilasciate».