Sanità e riforme in Calabria, i fronti “caldi” di Occhiuto: dai bilanci all'uscita dal commissariamento

I primi impegni sono stati affrontati facendo ricorso alla prudenza consigliata dai medici che lo stanno seguendo dal giorno (lo scorso 4 dicembre) della delicata operazione al cuore. «Ogni giorno va sempre un po’ meglio», continua a ripetere Roberto Occhiuto a chi gli chiede conto del suo stato di salute. Da domani, comunque, si dovrebbe tornare a lavorare a pieno regime. Al decimo piano della Cittadella sono tanti i dossier che attendono il governatore calabrese.

A partire dal capitolo sanità. L’obiettivo malcelato è ottenere l’uscita da un commissariamento che va avanti da 15 anni. Il 2025 potrebbe diventare l’anno della svolta se le verifiche attese nelle prossime settimane a Roma dovessero offrire riscontro positivo. Le incognite maggiori sono sempre rappresentate dai bilanci pregressi: se l’Asp di Reggio Calabria li ha adottati (ora dovranno essere validati dalla Regione), si attendono le determinazioni dell’Asp di Cosenza. Lo scudo salva manager introdotto nel decreto Milleproroghe dovrebbe fornire un assist per arrivare a definire i documenti contabili precedenti al 2022, ma l’operazione si annuncia complessa.

A breve, poi, tornerà a riunirsi il tavolo interministeriale chiamato a verificare la corretta attuazione del Piano di rientro e sarà quella la sede per verificare se l’equilibrio di bilancio per il 2024 - dopo avere incassato la chiusura del consolidato 2023 con un utile da 39 milioni - sarà stato raggiunto così da scongiurare un aumento dell’addizionale regionale Irpef e dell’aliquota Irap per coprire il deficit. Certo, resta ancora aperta la partita dei Livelli di assistenza - ancora non pienamente sufficienti -, altro criterio determinante per stabilire un ritorno alla gestione ordinaria della sanità. La volontà politica, consolidata dalle buone relazioni tra Occhiuto e la premier Giorgia Meloni, c’è e dunque si proverà a insistere su questa strada nei prossimi mesi.