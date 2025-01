Processo Stige, disposto il dissequestro della Società Euromeridiana

Il Tribunale Penale di Crotone, in composizione Collegiale, ha disposto il dissequestro della "Euromeridiana", con sede Rogliano, con cessazione dell'amministrazione giudiziaria ed integrale. Al contempo, ha deliberato l'immediata restituzione della società ai suoi titolari Pasquale, Andrea e Luigi Sacchetta, imputati nel processo in corso a Crotone, propaggine dell'operazione "Stige", accogliendo, pienamente, l'istanza dei avvocati Franz Caruso, Fabrizio Falvo e Pierluigi Pugliese, del Foro di Cosenza. I legali hanno esprsso viva soddisfazione per l'importante risultato conseguito.