Bergamo, ritrovata la pistola con cui è stato ucciso l'operaio calabrese Roberto Guerrisi

I carabinieri della compagnia di Treviglio e del nucleo investigativo di Bergamo hanno ritrovato la pistola, usata verosimilmente per l’omicidio di Roberto Guerrisi, l’uomo di 42 anni a cui avrebbe sparato Rocco Modaffari nel pomeriggio di sabato 28 dicembre a Pontirolo Nuovo, nella Bassa Bergamasca. Decisivo nel ritrovamento è stato l’intervento di un cane di nome Cooper dell’unità cinofila, addestrato alla ricerca di armi ed esplosivi, che ha fiutato la pistola in una cabina elettrica dietro al capanno dove abita la famiglia del nipote di Modaffari, Luigi Bonfiglio, il ragazzo che la sera precedente all’omicidio avrebbe picchiato e insultato una delle tre figlie di Guerrisi. Modaffari è in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario mentre il nipote e il padre di lui, Domenico, sono indagati a piede libero per favoreggiamento personale nei confronti del parente. La svolta grazie alle telecamere È arrivata grazie alle immagini di videosorveglianza, che hanno ripreso l’esatto momento in cui l’uomo è stato colpito mortalmente da un colpo di pistola, l’attesa svolta nel caso dell’omicidio dell’operaio di origini gioiesi. Le telecamere di un sistema di videosorveglianza privato nei pressi della “Db Car di Domenico Bonfiglio”, concessionaria d’auto situata lungo l’ex statale Milano-Bergamo, avrebbero infatti registrato il momento in cui la lite tra le due famiglie è degenerata. Durante il confronto animato, qualcuno ha estratto una pistola calibro 22, sparando due colpi contro Guerrisi. La vittima è stata colpita al volto e, sebbene ferita mortalmente, è riuscita a trascinarsi per circa venti metri prima di collassare nei pressi di una pensilina degli autobus. I soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Gli inquirenti hanno identificato Rocco Modaffari, 58 anni, come l’autore dello sparo fatale. L’uomo è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di omicidio volontario.

La dinamica dei fatti Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, Roberto Guerrisi si era recato presso l’azienda della famiglia Modaffari per avere chiarimenti dal fidanzato della figlia, denunciato dalla giovane il giorno precedente per maltrattamenti. La ragazza, tornata a casa con il volto tumefatto, avrebbe riferito ai genitori che, mentre si trovava a casa del fidanzato, era stata presa a calci, pugni e insulti, tanto che erano dovuti intervenire i carabinieri chiamati dai vicini e la ventenne si era fatta refertare al Pronto soccorso. Ecco perché Guerrisi ha deciso di intervenire presentandosi alla “Db Car” di Pontirolo Nuovo, azienda dell’altra famiglia (che vende e noleggia auto), la prima volta, da solo, al mattino, e l’incontro era finito con un diverbio. Ci è poi tornato nel pomeriggio, accompagnato da un gruppo di parenti (tra cui un fratello), trovando il cancello della ditta chiuso. Dal capannone sono usciti alcuni membri dell’altra famiglia, a separarli il grosso cancello in ferro. Una discussione animata, finché a un certo punto è spuntata una mano che impugnava una pistola. Le immagini hanno ripreso il fermato sparare a Guerrisi con una pistola attraverso il cancello. La vittima, colpita al volto, si è trascinata per qualche metro in strada, lasciando lungo il cammino una scia di sangue. Si è accasciata a terra vicino alla pensilina del bus all’incrocio con via Fornasotto: quando sono arrivati i soccorsi per il 42enne non c’era più niente da fare. Tra testimoni e persone al corrente dei fatti sono state molti quelli ascoltati nella caserma dei carabinieri della Compagnia di Treviglio fino a tarda notte quando è arrivato il fermo.