Calabria, i comuni della Sila a secco: continua l'emergenza idrica

L’emergenza idrica, a causa della siccità, continua ad interessare le sorgenti del versante crotonese della Sila. La grave carenza idrica non è stata attenuata dalle recenti nevicate. Le portate sono diminuite di un ulteriore 15% litri rispetto a giugno dello scorso anno e quindi non è possibile erogare le quantità storiche a diversi comuni silani. I tecnici della Sorical, da mesi, stanno monitorando lo schema acquedottistico Tassito-Brigante-Pulitrea; un acquedotto che alimenta Trepidò , frazione del Comune di Cotronei da un versante, San Giovanni in Fiore e, a cascata, Castelsilano, Cerenzia e Caccuri dall’altro.

Attualmente dallo schema vengono distribuiti 86 litri al secondo per il versante di San Giovanni in Fiore, mentre a Cotronei sono distribuiti 28 litri al secondo.

Secondo i tecnici della Sorical è necessario attivare tutte quelle misure emergenziali indispensabili per assicurare l’erogazione idrica per quante più ore possibili, tra cui le chiusure serali dei serbatoi.