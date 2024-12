Fondi Pnrr per smaltire i rifiuti, la Calabria ci crede... solo un po’

Il potenziamento delle strutture per la raccolta differenziata e l’ammodernamento di nuovi impianti per il trattamento sono al centro di alcune missioni del Pnrr volte a colmare il divario tra il Nord e il Centro-Sud in materia di riciclo. Anche la Calabria, dunque, memore di un passato “burrascoso” in questo ambito, è chiamata a fare la sua parte. Lo stato dell’arte è cristallizzato nell’ultimo rapporto Ispra sui rifiuti urbani in Italia, pubblicato proprio in quest’ultimo scorcio di 2024.

Sul piatto del Pnrr, al riguardo, vi sono 2,1 miliardi di euro riferiti alle linee di investimento. Per quanto riguarda i progetti di costruzione di nuovi impianti o l’ammodernamento di quelli esistenti, al Sud sono risultati destinatari di una prima tranche di finanziamenti 31 progetti: la Calabria si è vista ammettere 4 progetti (1 a Catanzaro, 1 a Crotone e 2 a Reggio) relativi all’ammodernamento e realizzazione di impianti innovativi di trattamento e riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale, i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili; nessun progetto risulta invece per impianti di trattamento per rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata.