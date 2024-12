Il Natale calabrese cancellato dalle tragedie sulla strada: cinque vite spezzate in una settimana tra Mormanno, San Pietro e Catanzaro

Un Natale triste, segnato dalla morte. Che per alcune famiglie è stato cancellato per sempre, buttato tra le lamiere di auto accartocciate in mezzo alla strada. Dall'Autostrada del Mediterraneo - tra Mormanno e Laino - fino ad arrivare alla SS 109 catanzarese, passando per San Pietro a Maida, asfalto di territori che, loro malgrado, si sono presi la scena.

La settimana di sangue sulle strade calabresi è iniziata venerdì scorso, con l'incidente sull'A2 costato la vita alla 39enne, Maria Calabrese (originaria di Barcellona Pozzo di Gotto), e alla figlia di 10 anni, Aurora Pellegrino: una carambola che ha coinvolto undici automobili e mezzi pesanti. La vigilia di Natale è stata funestata dalle morti di Anna Pileggi e Maria Sonetto, di 18 e 17 anni: l'auto si è incendiata dopo essere finita fuori strada e per loro non c'è stato scampo. L'ultima giovane vita uccisa dall'asfalto killer risale alla tarda serata di ieri, sulla 109 catanzarese: uno scontro tremendo tra due auto, fatale al quindicenne Riccardo Fabiano. Cinque giovani esistenze strappate via per sempre.