Natale con la neve in Calabria. In Sila è partita la stagione sciistica, tutto fermo a Gambarie

Il Natale 2024 ha portato la neve in Calabria sul Pollino, in Sila, in Aspromonte e sulle Serre. Ma qual è la situazione relativa agli impianti sciistici? Si può sciare nelle splendide località di montagna di Lorica, Camigliatello e Gambarie?

A Camigliatello

Impianti di risalita e campo scuola principianti a valle con tapis roulant in funzione.

Piste chiuse, apertura prevista per domani 27 dicembre.

A Lorica

Seggiovia e pista di Cavaliere in funzione.

Ovovia chiusa per vento a monte e quindi anche tutte le altre piste (valle dell'inferno e rientro) chiuse.

Tutto fermo a Gambarie

In Aspromonte non si potrà sciare guardando il mare dello Stretto. Gli impianti sono chiusi al momento: la cooperativa che ha gestito il funzionamento degli impianti in questi ultimi anni non proseguirà la sua attività e il Comune di Santo Stefano d'Aspromonte sta cercando soluzioni alternative per cercare di aprire le piste anche in virtù della stagione invernale appena iniziata. Ma al momento a Gambarie non sarà possibile sciare.