Scomparsa Barbara Corvi, inchiesta riaperta: il corpo potrebbe essere sepolto in Calabria

Sarà chiesta la riapertura delle indagini sul femmincidio di Barbara Corvi, a seguito dell’ultima puntata di 'Farwest’, il programma di Salvo Sottile, andata in onda venerdì scorso, 20 dicembre.

La famiglia di Barbara Corvi, la donna scomparsa nel nulla nel 2009, ha presentato alla redazione, tramite il legale Giulio Vasaturo, una richiesta di acquisizione dell’inchiesta. L’avvocato della famiglia - fa sapere la redazione del programma - ha domandato di poter disporre di tutti i materiali video relativi all’inchiesta e di ogni altro filmato utile ai fini investigativi. Si prospetta una richiesta agli inquirenti per riaprire le indagini sulla sparizione della donna, sulla quale la famiglia attende la verità da 15 anni.

Nella sua inchiesta, il programma di Raitre, con l’inviata Manuela Iatì, ha ricostruito la vicenda della sparizione della giovane mamma umbra da un piccolo centro in provincia di Terni, nell’ottobre 2009, per poi seguire le tracce di un collaboratore di giustizia. L’inviata di 'FarWest’ è arrivata fino in Calabria e ha scoperto il luogo dove, secondo il racconto del testimone, potrebbe essere stato sepolto il corpo di Barbara.