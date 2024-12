Meteo: pioggia, vento e neve sulla Calabria. Un Natale all'insegna del freddo: oggi allerta gialla su tutta la regione

Temporali, piogge, vento forte e mareggiate. E in montagna l'arrivo della neve in montagna. La Calabria fa i conti con l'ondata di maltempo e sarà un Natale all'insegna del freddo con temperature in picchiata.

Per la giornata di oggi la protezione civile regionale ha diramato il bollettino di allerta gialla su tutta la regione.

Lunedì - come evidenziato da Fabio Zimbo, meteorologo della Tgr Rai - sarà una giornata molto ventosa per venti occidentali forti con raffiche di burrasca, che faranno aumentare il moto ondoso di tutti i mari, in particolare del Tirreno che diventerà fino a molto agitato (cioè con onde di altezza significativa anche superiori ai 4 metri).