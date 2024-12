Colpo a sorpresa della Regione Calabria su Sacal. Sì all’aumento di capitale nella società

La “sorpresa” arriva durante la discussione in commissione Bilancio sulla nuova legge di Stabilità regionale. E riguarda la Sacal, la società che gestisce i tre aeroporti calabresi e in questi giorni al centro di polemiche politiche. La maggioranza di centrodestra, non senza tensioni durante la riunione dell’organismo guidato dal meloniano Antonio Montuoro, porta a casa l’approvazione di emendamento, presentato oltre il gong finale, che dà il via libera alla sottoscrizione di un aumento di capitale (oggi dovrebbe essere in programma un’assemblea straordinaria dei soci di Sacal) da parte della Regione fino ad un massimo di 75 milioni. Le risorse arrivano dal fondo Fsc 2021-2027, per come deliberato dalla Giunta regionale lo scorso agosto, e sono stanziate «in considerazione della rilevanza strategica del servizio d’interesse generale erogato da Sacal».

Con l’emendamento, la Regione sottoscrive altresì le azioni eventualmente non optate da altri soci. Un’operazione a sorpresa, partorita sull’asse Catanzaro-Reggio Calabria, che serve a ribadire, semmai ce ne fosse bisogno, quanto sia centrale il tema aeroporti nell’agenda dei vertici della Cittadella. Tuttavia le motivazioni avanzate non hanno convinto i consiglieri della minoranza. In particolare Antonio Lo Schiavo (Misto) ha sottolineato perché l’emendamento «debba passare dal Consiglio se è un atto gestionale che la Giunta ha già deliberato» e le difficoltà riscontrate ad acquisire informazioni «rispetto ad un’operazione straordinaria che richiede di conoscere le ragioni dell'aumento, la relazione sullo stato patrimoniale, la relazione degli amministratori della società». In ogni caso, l’emendamento è stato approvato con i soli della maggioranza di centrodestra.