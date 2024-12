Polemiche sulle politiche adottate per il rilancio degli aeroporti calabresi. L'assessore Minenna: “I dati parlano di successo”

Mentre in altre regioni le tariffe aumentano fino al 50%, la Calabria registra una riduzione del 37% su tratte strategiche come Roma-Lamezia Terme. Minenna sottolinea che gli incentivi non sono “aiuti” ma strumenti per attrarre investimenti in un territorio un tempo marginalizzato, con risultati che pongono la Calabria tra i sistemi aeroportuali a crescita più rapida in Europa, come attestato da Cirium.

L’assessore invita i critici a valutare i risultati ottenuti e a riconoscere il valore di un modello che ha garantito il diritto alla mobilità, stimolato il turismo e sostenuto l’economia locale. “Meno parole, più studio”, conclude Minenna, rivendicando un approccio strategico che ha reso la Calabria un esempio virtuoso di crescita sostenibile.