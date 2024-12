Treni in Calabria: la galleria Santomarco e la “nuova” linea jonica tra le priorità di Fs

Oltre 100 miliardi di euro di investimenti in cinque anni e una profonda trasformazione dell’azienda per contribuire in maniera concreta allo sviluppo del Paese e confermare l’Europa come proprio mercato domestico.

Il Piano strategico 2025-2029 del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane è stato presentato nei giorni scorsi a Roma dai vertici dell’azienda. Attraverso un approccio industriale e un piano di azioni qualificato con circa 250 indicatori di performance da raggiungere nei prossimi cinque anni, il Gruppo Fs punta a rafforzare la resilienza della rete ferroviaria e stradale, migliorare la qualità del servizio, supportare il completamento delle infrastrutture e a promuovere una mobilità sempre più sostenibile. Tra i principali interventi in Calabria si segnalano la realizzazione di nuove stazioni e il raddoppio della tratta Paola-Cosenza tramite la nuova galleria Santomarco per favorire il potenziamento del trasporto merci con il porto di Gioia Tauro. Il completamento del tratto Battipaglia-Romagnano, nell’ambito della linea Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, dovrebbe un risparmio di tempo fino a 20 minuti sull’itinerario Battipaglia-Potenza-Metaponto agevolando al contempo i collegamenti con la dorsale adriatica.

Tuttavia, restano ancora incerti sul completamento nella parte calabrese. Ancora ad oggi non esistono certezze sul tracciato e nemmeno sui tempi di realizzazione.

Nei piani di sviluppo del gruppo Fs rientra l’elettrificazione delle linee dove oggi viaggiano i treni a trazione diesel per conseguire benefici in termini di riduzione emissioni CO2 e collegamenti più efficienti.