"Processi di massa", astensione dalle udienze dei penalisti della Calabria dal 15 al 17 gennaio

Le Camere penali calabresi hanno deciso di astenersi dalle udienze il 15, 16, 17 gennaio 2025 per protestare «contro la politica dei processi di massa con le sue conseguenze estreme». In un documento firmato dai presidenti Giuseppe Milicia (coordinatore), Michele Donadio (Castrovillari), Francesco Iacopino (Catanzaro), Roberto Le Pera (Cosenza), Romualdo Truncè (Crotone), Renzo Andricciola (Lamezia Terme), Antonio Alvaro (Locri), Massimo Zicarelli (Paola), Pasquale Foti (Reggio Calabria), Giovanni Zagarese (Rossano), Giuseppe Aloi (Vibo Valentia), il Coordinamento delle Camere Calabresi sottolinea «l’insostenibilità dei processi ingovernabili, la dissipazione di risorse che molto meglio potrebbero impiegarsi per far funzionare la giustizia ordinaria, piuttosto che destinarsi a sostenere i costi elevatissimi dei processi speciali, sovraccarichi dell’apparato di simboli che immancabilmente accompagna le pratiche della giustizia penale del nemico».

Avvocati, imputati e parti civili, secondo le Camere penali, affronteranno «una realtà processuale distopica» a 400 km di distanza, «determinando lo svuotamento definitivo di ogni possibilità di esercizio concreto del diritto di difesa. Con conseguenti costi ingenti sul piano personale, familiare, economico e sociale per gli individui, per i difensori, per i giudici e lo Stato e, a ben vedere, per la stessa tenuta del sistema democratico». Per il Coordinamento delle Camere penali calabresi «è necessario uscire dal tunnel infinito dell’emergenza e ritrovarsi dentro il comune perimetro costituzionale». Il documento conclude sottolineando che l’astensione dalle attività giudiziarie sarà estesa anche ai processi con detenuti salvo che l’imputato non chieda che il processo si celebri nonostante la richiesta di rinvio per adesione all’astensione formulata dal difensore.