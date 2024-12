Lavori nelle stazioni ferroviarie: treni soppressi e modifiche orarie anche in Calabria dal 13 al 15 dicembre

Da venerdì 13 dicembre a domenica 15, per lavori di manutenzione programmati da RFI nelle stazioni di Roma Tuscolana e Monterotondo-Mentana, la circolazione ferroviaria subirà modifiche: alcuni treni subiranno variazioni di orario e cancellazioni. Attivo servizio con bus. Coinvolti i treni InterCity Notte della linea Torino - Salerno - Reggio Calabria, i treni del Regionale della linea FL1 Orte - Fiumicino Aeroporto e della FL4 Roma - Velletri. Il 13 dicembre i treni Intercity Notte 796-1515 della linea Torino - Salerno e viceversa subiranno variazioni d’orario. Il treno Intercity Notte 795 Torino - Reggio Calabria subirà variazioni di orario e si effettuerà con nuovo numero treno 88987. Per sabato 14 dicembre è previsto servizio con bus sostitutivo tra le stazioni di Roma Tiburtina-Orte e Roma Tiburtina-Poggio Mirteto. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati.