Neve e ghiaccio sulla Silana-Crotonese: Anas al lavoro a Celico e Caccuri VIDEO

Personale e i mezzi sgombraneve di Anas sono in azione per le operazioni di pulizia e del piano viabile lungo le tratte interessate dalla presenza di neve e ghiaccio. Nella giornata di ieri gli interventi hanno interessato il tratto della statale 107 'Silana Crotonese' tra i comuni di Celico e Caccuri e dalle prime ore di oggi il personale Anas sta intervenendo sulle statali 660 'di Acri' e la 108Bis 'Silana di Cariati' tra Parenti e San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza.