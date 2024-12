Centri per l’impiego della Calabria, gli idonei al concorso: graduatorie da prorogare

Il Comitato idonei Cpi Calabria, rappresentato dal portavoce Carlo Camoli, lancia un appello alla Regione affinché venga prorogata la graduatoria del concorso pubblico per l’assunzione di 177 istruttori amministrativi/contabili nei Centri per l’Impiego regionali.

La graduatoria, destinata a scadere il 21 aprile 2025, è considerata uno strumento fondamentale per colmare le carenze di personale nelle pubbliche amministrazioni calabresi. «Ricordiamo - si legge in una nota del Comitato - che la nostra graduatoria è già stata utilizzata per sopperire alla mancanza di personale amministrativo nei vari dipartimenti della Regione ed in alcuni Enti strumentali».

Il Comitato sottolinea che, come avvenuto per le graduatorie sanitarie prorogate lo scorso mese di ottobre, grazie ad una proposta di legge “bipartisan” e ad un voto unanime del Consiglio regionale, «anche questa graduatoria merita pari attenzione e un trattamento istituzionale simile».

La proroga è ritenuta indispensabile per supportare gli Enti Pubblici calabresi, spesso in difficoltà a causa della carenza cronica di personale. I dati ufficiali evidenziati nei Piao (Piani integrati di attività e organizzazione) di Asp, enti locali ed altri enti regionali, mostrano una diffusa scopertura di organico, che mette a rischio il funzionamento di molti uffici e penalizza l’erogazione dei servizi ai cittadini.