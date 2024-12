'Ndrangheta in curva, i giudici: "Antonio Bellocco dietro il business dei parcheggi di San Siro"

L’avvio dell’attività nel settore parcheggi dello stadio, spiegano i giudici, per Zaccagni c'è stato grazie «all’intervento del defunto Boiocchi», ossia lo storico leader della Nord nerazzurra ucciso a colpi di pistola nel 2022 da killer non ancora rintracciati. E poi ha continuato a lavorare grazie «all’ombrello», si legge ancora, di Caminiti e Calabrò, quest’ultimo legato a Bellocco. E’ vero sì, spiegano i giudici, che è stato «vittima di estorsione», ossia versava soldi al direttivo della curva interista, tra cui Beretta, ma era «perfettamente consapevole" del contesto «criminale» che aveva come «epicentro lo stadio» e ne traeva «vantaggi economici» .

In un’altra ordinanza depositata, quella a carico dell’ultrà interista Mauro Nepi, i giudici Savoia-Nosenzo-Natale valutano "negativamente» il «clima di omertà e paura» emerso dall’inchiesta, col «personale della società» Inter che non ha "nemmeno presentato denuncia», mentre dei responsabili, sentiti come testi, «sono stati reticenti». Per questo, secondo il Riesame, vertici e sodali degli ultras devono rimanere in carcere, dato che è ancora forte il rischio di minacce ai testimoni. E ciò anche se si considera che le indagini vanno avanti per «approfondire il livello di infiltrazione della 'ndrangheta nel mondo delle curve di Inter e Milan»