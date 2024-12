Migliorano le condizioni del presidente della Regione Calabria dopo l'intervento al cuore

Prosegue la ripresa fisica del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dopo l’intervento di cardiochirurgia al quale si è sottoposto nei giorni scorsi. A mostrare il miglioramento delle proprie condizioni è lo stesso Occhiuto con un post su Facebook: una foto lo ritrae in piedi nel reparto dell’azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di Catanzaro, dov'è in convalescenza, e con in mano una pietanza tipica della tradizione natalizia in Calabria, 'u cuddruriaddru', in pratica la crespella. «La miglior terapia», commenta un sorridente Occhiuto.