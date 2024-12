Calabria, allerta arancione nella fascia tirrenica, gialla in tutto il resto della regione. Scuole chiuse: ecco i comuni interessati

Precipitazioni sparse e diffuse anche oggi in Calabria, pure a carattere di rovescio o temporale. Lo rende noto la Protezione civile regionale che parla inoltre di venti forti dai quadranti occidentali con burrasche in zona costiera, soprattutto nella fascia tirrenica (allerta arancione; allerta gialla in tutto il resto della regione).

Pertanto nella giornata di oggi scuole chiuse a Lamezia oltre che a Gizzeria, Falerna, Nocera, Serrastretta, Martirano Lombardo, Platania, Curinga, San Mango D’Aquino (nel Catanzarese) e a Pizzo (nel Vibonese).

In provincia di Cosenza niente lezioni a Rende, Castrolibero, Scigliano, Paola, Grimaldi, Santo Stefano di Rogliano, Marzi, Acquappesa, Parenti, Mangone, Belsito, Rogliano, Piane Crati, Aiello Calabro, Lago San Lucido, Scalea, Amantea, Guardia Piemontese, Cetraro, Praia a Mare, Diamante, Belvedere Marittimo, Sant'Agata d'Esaro, Orsomarso, Grisolia e San Sosti.