Sicurezza idrogeologica, in Calabria sorgono dubbi sul nuovo piano

Sta sollevando perplessità tra addetti ai lavori e mondo politico il progetto di Piano stralcio di bacino del distretto idrografico dell’Appennino meridionale per l’assetto, la mitigazione e la gestione del rischio da alluvioni in Calabria. Si tratta di quel documento, adottato dall’Autorità di bacino distrettuale, che una volta approvato prenderà il posto del Pai (piano per l’assetto idrogeologico) che risale ormai al 2001, un anno dopo la disastrosa alluvione di Soverato che costò la vita a 13 persone.

Le attività svolte

Il documento contiene il piano di gestione del rischio alluvioni e il piano stralcio di assetto idrogeologico, entrambi volti a perimetrare le aree a rischio da sottoporre a misure di salvaguardia. Il territorio è stato al centro di attente analisi - l’Autorità si è mossa con i suoi esperti assieme a Regione e strutture universitarie tra cui Unical - sulla situazione attuale e sulle dinamiche evolutive, prospettando scenari di pericolosità e conseguenze attese.