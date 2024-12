Aerei per la Calabria: a Natale prezzi alle stelle per i voli verso Lamezia, Reggio e Crotone

«Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi», recita così un antico detto popolare che, ai giorni nostri, però, potrebbe costare molto ai calabresi che hanno scelto di rientrare con l’aereo in Calabria, per trascorrere le festività natalizie con la famiglia.

Il discorso comunque potrebbe estendersi anche ai turisti e visitatori. Fatti salvi quelli che hanno prenotato per tempo il proprio rientro, chi volesse farlo in questi giorni dovrà confrontarsi con tariffe decisamente più care rispetto ad altri periodi. È la legge del mercato, bellezza.

Analizzando le 4 direttrici principali dell’emigrazione calabrese, quella storica e quella studentesca, abbiamo preso in esame i collegamenti con Milano, Torino, Bologna e Venezia, connessi con i tre scali calabresi: Lamezia, Reggio e Crotone. Le tariffe dei biglietti analizzate sono quelle delle compagnie di Ita e Ryanair. L’aeroporto internazionale di Lamezia è quello che registra, numeri alla mano, i maggiori aumenti, anche per via di un maggiore numero di passeggeri e voli. Ma anche lo scalo pitagorico e quello reggino non sono esenti da rincari.

La tratta più cara, in media, è quella col Piemonte. Il prezzo di biglietto, di sola andata, più caro che abbiamo avuto modo di riscontrare è stato quello per il volo Ita: Torino-Lamezia del 21 dicembre a 530 euro, seguito molto da vicino per il Torino-Reggio Calabria, sempre di Ita, a 524 euro, nelle giornate del 20 e 21 dicembre. L’analisi va affrontata anche per la tratta di rientro a gennaio, con un rincaro nei giorni del 5 e 6 gennaio. Viaggiare dal Piemonte verso la Calabria costerà molto di più anche a chi sceglierà Ryanair, il Torino-Reggio Calabria del 20 dicembre è acquistabile a 308 euro, va un po’ meglio nelle giornate del 23 dicembre: 128 euro, e il 24 dicembre 148 euro. Analoga la situazione anche per chi sceglierà di atterrare a Lamezia, il 20 dicembre i prezzi oscillano da 142 a 252 euro, mentre il 21 dicembre a 259 euro, il 22 e 23 dicembre, rispettivamente a 189 e 187 euro. Sul Torino-Crotone i prezzi registrati il 22 dicembre sono vicini ai 230 euro, più fortunati quelli che rientreranno il 17 dicembre, il biglietto potrebbe aggirarsi sui 40 euro.