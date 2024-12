Voli in Calabria, Occhiuto annuncia il nuovo volo Lamezia-Francoforte mostrando ironia e... Biden VIDEO

Un altro volo dalla Calabria all'estero. E per annunciarlo, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, sfodera l'ironia, mostrando il finale di un video satirico su di lui e sulla tendenza a pubblicizzare nuovi collegamenti: in primo piano c'è Biden e il suo sorriso guascone. «No, non ho finito di annunciare nuovi voli: grazie a Lufthansa collegheremo due volte a settimana, a cominciare da aprile, Lamezia a Francoforte, uno degli hub più importanti al mondo».

