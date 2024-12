Liste d’attesa nella sanità, i residui dei fondi per il recupero “scadranno” a fine 2025. La Calabria cerca lo sprint

Lo smaltimento delle liste d’attesa nella sanità resta prioritario a livello calabrese ma anche su scala nazionale il problema rimane sotto i riflettori. Ne è prova l’attenzione del legislatore che sta puntando a far utilizzare le risorse rimanenti stanziate per l’emergenza Covid proprio al fine di garantire l’attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d’attesa, ma anche le raccomandazioni della Corte dei Conti-Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato proprio in materia di riduzione di tali liste relative alle prestazioni non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica.

Il post-emergenza

Alla Camera è in corso la discussione sulla conversione del dl 155 (Misure urgenti in materia economica e fiscale in favore degli enti territoriali) che nel disegno di legge (già passato al Senato) prevede all’articolo 2-bis l’utilizzo «tassativamente entro il 2025» delle risorse stanziate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, erogate nel 2020 e 2021 e ancora «residualmente presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali», al fine di garantire l’attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d’attesa. L’obiettivo è consentire alle Regioni di avvalersi delle procedure disposte a normativa vigente con riferimento ai regimi tariffari straordinari per le prestazioni aggiuntive e il reclutamento del personale tramite assunzioni a tempo determinato o il conferimento di incarichi individuali a tempo determinato.