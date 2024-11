La Porta del Mediterraneo: Calabrese inaugura la prima tappa del tour al Parco Nazionale Archeologico di Locri Epizefiri

“Un progetto che porta in giro per la Calabria tour operator di tutto il mondo, facendo conoscere da vicino i nostri luoghi, tra la storia e le tradizioni, tra le bellezze naturali e lo spirito di accoglienza che la nostra Regione sa donare. Si punta ad incrementare flussi turistici importanti, grazie anche ai nuovi collegamenti e più rotte su Reggio Calabria, promuovendo il turismo in Calabria attraverso pacchetti di viaggio che includono attività, visite, incontri, nel periodo di bassa stagione, per sostenere la destagionalizzazione del turismo in Calabria. L’iniziativa migliorerà l’offerta turistica e valorizzerà il patrimonio naturale e culturale della regione, con particolare attenzione ai prodotti tipici enogastronomici e alle tradizioni locali. È una delle molteplici tappe per la Calabria che ha visto, e vedrà, altre attività di interessanti incoming tour perché la nostra terra ha moltissimi luoghi di attrazione turistica e di bellezza straordinaria che meritano di essere conosciuti”. Lo ha detto l’assessore al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, intervenendo, oggi, al Parco Nazionale Archeologico di Locri Epizefiri, dove ha avuto luogo la giornata di apertura dell’incoming tour “La Porta del Mediterraneo”, promosso dalla Regione Calabria e da Calabria Straordinaria. Il programma, che si svilupperà in tre giornate, prevede un weekend di arte, cultura e natura, alla scoperta di Reggio Calabria e della sua provincia, per un gruppo di operatori turistici italiani e europei. “Il progetto La Porta del Mediterraneo – ha affermato la direttrice del Parco archeologico Elena Trunfio – è una grande opportunità per questo territorio e per questo parco grazie alla presenza di diversi buyer che porteranno è appunto in giro per tutta l’Europa l’eccezionalità e la bellezza di questo luogo. Grazie quindi all’assessore Calabrese, e a tutto l’assessorato al turismo della Regione, che ha voluto far partire questo viaggio proprio da questa città, dall’antica Locri Epizefiri, culla tra l’altro della cultura della Locride”. A Casignana la tappa pomeridiana dove i tour operator hanno potuto ammirare i Mosaici di Villa Romana, risalenti al IV secolo d.C., tra i più belli e meglio conservati d’Italia. In serata fermata a Roccella Ionica.