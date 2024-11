Giustizia, il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Stefano Musolino: "Vogliono un magistrato burocrate che serve il potere"

"Si vuole un magistrato chiuso nella torre d’avorio, dotato di un’imparzialità tanto apparente quanto inesistente, che origlia il dibattito giuridico anziché esserne protagonista consapevole, e dunque meno attrezzato a tutelare i diritti delle parti coinvolte nel processo, pm o giudice che sia» spiega in un’intervista al Corriere della Sera Stefano Musolino, procuratore aggiunto di Reggio Calabria e segretario di Magistratura democratica, commentando il decreto legge che prevederà l’azione disciplinare per i magistrati che non si astengono dai procedimenti "quando sussistono gravi ragioni di convenienza".

Il magistrato dice di essere «pronto all’obiezione di coscienza» sulla norma in arrivo. «L'evanescenza letterale di questa norma consente di mettere sotto accusa ogni magistrato che abbia espresso una critica a provvedimenti approvati dal Parlamento - prosegue -, e dunque potrei finire sotto procedimento disciplinare se dovessi occuparmi professionalmente dell’applicazione del "ddl sicurezza" in fase di gestazione».