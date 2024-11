Diritti fondamentali delle persone sorde, manifestazione dell'Ens a Roma. Ci sarà anche la rappresentanza calabrese

L’Ente Nazionale Sordi (ENS) invita tutta la cittadinanza a unirsi alla grande manifestazione che si terrà mercoledì 27 novembre in Piazza dei Santi Apostoli a Roma per chiedere con forza al Governo di ascoltare le istanze della comunità sorda italiana. La mobilitazione è necessaria per ottenere finalmente un riconoscimento concreto e pieno dei diritti e delle opportunità per le persone sorde. Accanto alle misure economiche da tempo richieste, come l’aumento dell’indennità di comunicazione indispensabile per garantire l’accesso ai servizi essenziali, si chiedono interventi legislativi mirati a garantire il pieno riconoscimento dei diritti delle persone sorde in ogni ambito della vita sociale. È fondamentale che il Governo si impegni a eliminare ogni ostacolo all’accessibilità, assicurando opportunità lavorative concrete e pari dignità. La sordità non deve più essere una barriera che impedisce la piena partecipazione alla vita professionale e sociale: il rispetto delle normative sul collocamento mirato e l’implementazione di strumenti che favoriscano l’inclusione devono diventare una priorità assoluta. Il riconoscimento delle specificità della sordità passa anche attraverso misure come lo scivolo pensionistico, necessario per alleviare le difficoltà legate a una disabilità che rende il lavoro particolarmente usurante. Ma soprattutto si richiede un cambiamento culturale e istituzionale che assicuri alle persone sorde la possibilità di vivere e lavorare con pari diritti e opportunità rispetto a chiunque altro, poiché la sordità, pur essendo una disabilità invisibile, ha un impatto profondo sulla vita delle persone: limita la comunicazione, l’accesso ai servizi, la partecipazione sociale e lavorativa. Anche l’ENS della Calabria partecipa alla manifestazione nazionale di mobilitazione per reclamare il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone sorde nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che anche il governo italiano ha ratificato anni fa, come commenta il Presidente del Consiglio Regionale ENS Calabria, cav. Antonio Mirijello. Dalla Calabria partiranno due autobus organizzati dalle Sezioni Provinciali ENS e coadiuvati dal Consiglio Regionale ENS, con la certezza che il governo questa volta non potrà non sentire il rumore che i sordi faranno e con la speranza di ottenere la tutela dei diritti. Si invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa giornata di mobilitazione per dimostrare che l’inclusione e i diritti delle persone sorde non possono più essere ignorati.