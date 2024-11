Vento a raffica in Calabria, il bilancio di Coldiretti: “Caduti alberi, lamiere, ponteggi, tettoie di stalle, fienili e case rurali”

Un vento tremendo. che in questi giorni ha colpito la zona silana e presilana del cosentino e la Valle del Crati. Da un sopralluogo effettuato dai tecnici di Coldiretti Calabria risulta che nelle zone interne ci sono alcuni problemi per la viabilità anche a causa di alberi dei boschi che sono caduti e lamiere che sono finite in strada.

Per il vento impetuoso sono caduti appunto: alberi, lamiere, ponteggi, tettoie di stalle, fienili e case rurali. Grande spavento, in particolare, per gli allevatori che hanno dovuto tranquillizzare i loro animali. Le forti e persistenti raffiche hanno interessato anche la pianura in particolare la Valle del Crati e hanno interessato fabbricati rurali, ma anche serre e tunnel che hanno avuto danneggiato le coperture in vetro e/telo che sono stati letteralmente spazzati via. A causa di ciò vivai, ortaggi e fiori hanno avuto la peggio. Pur in presenza di danni evidenti - conclude Coldiretti -è ancora presto per fare una prima stima dei danni.