Licei al top in Calabria a Belvedere Marittimo, Castrolibero e Palmi

La scuola è un sole che risplende ininterrottamente sull’umanità, una opportunità di crescita, un porto sicuro. Deve esserlo, soprattutto, in una terra complicata come la Calabria. Perché, proprio qui, è alto, più che altrove, il rischio di evasione scolastica. La fuga dalle classi preoccupa perché ogni ragazzo che rinuncia è una spina avvelenata che si conficca nel fianco di questa regione. Nel 2023, secondo l’ultimo report di “Openpolis - #conibambini”, l’abbandono scolastico in Calabria coinvolge l’11,8% dei ragazzi (ch non vanno oltre la terza media). Un fenomeno che fermenta in mezzo al disagio, spesso invisibile, che porta i ragazzi a rinunciare all’istruzione e a ripudiare la possibilità di cambiare le loro vite. Una scuola che sta provando a diventare opportunità di crescita vera, di incontro, di formazione e istruzione, attraverso percorsi strutturati per superare l’evidente impoverimento educativo che qui sconta ancora gli effetti di Covid e della didattica a distanza, soprattutto tra i minori già in svantaggio socioeconomico.