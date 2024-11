Maxi-operazione antidroga nel Leccese: 95 indagati. Coinvolta anche la Calabria

Sono 97 in tutto gli indagati nell’ambito della maxi operazione congiunta di polizia e guardia di finanza, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce che ha smantellato un gruppo attivo nel narcotraffico e nel riciclaggio. Sono 35 le persone arrestate, due ai domiciliari, tra loro anche un commercialista che avrebbe aiutato l’organizzazione a reperire i canali per il riciclaggio. L’operazione si è svolta tra Lecce, Scorrano, Copertino, ma anche nel Bresciano, nelle province di Taranto e Brindisi e in Calabria.