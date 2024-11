Natale, prezzi folli per i treni. Il viaggio Milano-Reggio Calabria costa fino a 345 euro

Le festività natalizie vedono ogni anno un aumento significativo dei prezzi per i trasporti, soprattutto per i treni e gli aerei. Questo rincaro colpisce in particolare i fuorisede che viaggiano dal Nord al Sud del Paese, con un picco evidente nei giorni di maggiore richiesta.

Rincari sui treni

Prezzi record sulla tratta Milano-Reggio Calabria:

Per venerdì 20 dicembre, il costo può raggiungere i 345 euro con Trenitalia (un cambio a Roma e circa 9 ore di viaggio).

Anche altre date, come il 23 dicembre, vedono prezzi elevati, con biglietti non inferiori a 168 euro​

Confronto tra Trenitalia e Italo

La tratta Milano-Bari (Italo) costa almeno 107,9 euro, mentre la tratta Milano-Reggio Calabria con Italo oscilla intorno a 132,9 euro per il periodo analizzato​

I prezzi dei biglietti per molte tratte superano il 300% rispetto alla media annuale.

Effetti della domanda:

L’aumento dei prezzi è attribuito al meccanismo della domanda-offerta, amplificato dalla ripresa dei livelli di mobilità pre-COVID​