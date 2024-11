Nordio: «A Reggio e Catanzaro organici incrementati». Il ministro della Giustizia fa il punto sulle carenze d’organico

Lunedì a Reggio, presente il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove , durante la consegna dei lavori per il completamento del nuovo Palazzo di Giustizia atteso da anni, per ultima la presidente della Corte d’Appello reggina, Caterina Chiaravalloti , ha rilanciato l’allarme: «Il 55% di scopertura in Appello è un dato drammatico. Non meno grave è l’attuale 27% di scopertura nell’organico della Procura della Repubblica, la cui Dda ha perso 5 pm in pochi mesi».

I numeri del Ministero

Dall’istruttoria disposta da Nordio per rispondere in maniera circostanziata all’interrogazione di Iv è emerso che «gli uffici giudicanti e requirenti di primo grado del distretto di Reggio risultano aver beneficiato di un ampliamento dell’organico di magistratura pari a complessive 21 unità, mentre quelli del distretto di Catanzaro risultano aver ricevuto un incremento in misura di 34 unità complessive, di cui 14 destinate al solo Tribunale distrettuale, 3 al Tribunale di Cosenza e 3 al Tribunale di Vibo Valentia. Si aggiunga – prosegue Nordio – che anche per gli uffici dei distretti di Catanzaro e Reggio opera lo strumento delle piante organiche flessibili distrettuali, con cui si è inteso dotare i distretti di Corte di appello di una vera e propria task force da destinare a supporto degli organici esistenti per rispondere, con maggiore efficacia, alle peculiari esigenze in tema di smaltimento dell’arretrato e per far fronte a eventi di carattere eccezionale. In tale contesto si rappresenta che risulta loro attribuita una pianta organica, rispettivamente, di 9 unità (per il distretto di Catanzaro) e 6 unità (per il distretto di Reggio)».