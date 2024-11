Enti sciolti per mafia, in Calabria arriva il comitato di sostegno alle commissioni straordinarie

Il Comitato di sostegno e monitoraggio dell’azione delle commissioni straordinarie nominate nei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose e dei comuni riportati a gestione ordinaria, istituito nell’ambito del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero, ha incontrato nella prefettura di Vibo Valentia, le commissioni straordinarie di gestione dell’azienda sanitaria provinciale (Asp) di Vibo Valentia e quelle dei comuni di Rende (Cosenza), Cerva (Catanzaro), Cosoleto e Scilla (Reggio Calabria), Acquaro, Capistrano, Stefanaconi e Tropea (Vibo Valentia).

«L'obiettivo - spiega una nota - è supportare le commissioni nella gestione, nel monitoraggio e nella rendicontazione dei progetti finanziati con risorse provenienti da fondi nazionali e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); nell’adozione di regolamenti; nella gestione di procedure in linea con il quadro normativo vigente». Per quanto riguarda, in particolare, il monitoraggio e l’erogazione delle risorse relativi ai progetti finanziati a valere su fondi nazionali e sul PNRR, «è stata messa a disposizione delle commissioni - si fa sapere - l’assistenza tecnica del ministero dell’Interno».