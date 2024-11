Shanghai ranking, ricerca Unical di maggior impatto nel Paese: in classifica mondiale l'ateneo scala 100 posizioni in "Physics"

In termini di impatto della ricerca , l' Università della Calabria detiene la leadership nazionale con il punteggio più alto del Paese in questo settore. Altro primato italiano nel medesimo settore per il parametro " World class faculty ", grazie anche alla presenza di un Highly Cited Researcher , Giancarlo Fortino , professore di Ingegneria informatica all'Unical.

L'Unical entra nella classifica mondiale in cinque aree disciplinari, ottenendo riconoscimenti per l'impatto della sua ricerca . Nel settore " Computer Science & Engineering ", l'Unical avanza di 50 posizioni rispetto al 2023, collocandosi nella fascia 151-200 a livello globale, e in Italia è seconda solo al Politecnico di Milano .

Progressi significativi in Physics e Chemical Engineering

Nel settore "Physics", l'Unical ha registrato un miglioramento significativo, avanzando nella fascia 301-400 e guadagnando 100 posizioni rispetto al 2023, posizionandosi al settimo posto in Italia. Il settore Chemical Engineering mantiene stabile la sua posizione nella fascia 301-400, terzo a livello nazionale, come già raggiunto l'anno precedente.

Nuovi ingressi in classifica: Water Resources ed Electrical and Electronic Engineering

Rispetto al 2023, l'Unical segna due nuovi ingressi in classifica in posizioni di rilievo: "Water Resources", che si colloca nella fascia 101-150 a livello mondiale (terza in Italia), e "Electrical and Electronic Engineering", che si classifica nella fascia 301-400 a livello globale (sesta in Italia).

Il commento del rettore Nicola Leone

"La classifica di Shanghai - ha dichiarato il rettore Nicola Leone - mostra significativi miglioramenti in importanti aree di ricerca della nostra università, confermando la crescita scientifica già attestata negli altri principali ranking del 2024. L'Università della Calabria acquisisce crescente visibilità e reputazione internazionale, divenendo un riferimento scientifico di rilievo in aree strategiche per il futuro del Paese".