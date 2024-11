Niente parco eolico nel golfo di Squillace. La Regione: “Ci sono i nidi delle tartarughe”

Il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria ha trasmesso le osservazioni al Ministero rispetto

al progetto del parco eolico in mare denominato “Enotria”. Si tratta di un parere negativo che tiene

conto delle diverse tematiche ambientali che erano state sollevate dai Comuni nei mesi scorsi. La

Regione ha, infatti, evidenziato che nel solo Golfo di Squillace ogni anno si contano fino a venti nidi

di tartarughe Caretta Caretta e che le pale potrebbero ostacolare le rotte delle specie migratorie che

attraversano il Mare Jonio. Anche la Soprintendenza aveva chiesto ulteriori spiegazioni, chiedendo

alla società di presentare ulteriori integrazioni. Il sindaco di Botricello Saverio Simone Puccio ha

affermato: “Le tesi che abbiamo sostenuto, fin dal primo giorno, come Comune di Botricello e

insieme a tutti i Sindaci coinvolti, sono state accolte dalla Regione Calabria. Abbiamo tenuto un

profilo coerente e determinato, senza farci trascinare in polemiche sterili che non servono alla

collettività. Ci siamo esposti tenendo fede ad una sola linea, quella di scongiurare la realizzazione di

diversi parchi eolici nel Golfo di Squillace e questo ha portato i risultati sperati”.

Sia il parere della Regione Calabria sia quello del Comune di Botricello fanno parte degli atti ufficiali pubblicati dal Ministero dell’Ambiente, d’altronde è proprio dal sito del Ministero che sarebbero stati estrapolati gli atti in questione. Questo smentisce le ricostruzioni fantasiose di chi ha sempre affrontato questo tema con superficialità e incoerenza. Il ritardo nella trasmissione degli atti è solo un fatto burocratico che non ha inficiato nulla, né per il Comune né per la Regione.

Il sindaco Puccio ha aggiunto: “Preferiamo guardare ai risultati ottenuti e al grande lavoro portato

avanti, piuttosto che dedicare tempo a chi è impegnato semplicemente a denigrare l'avversario,

provando a spostare l'attenzione rispetto agli obiettivi raggiunti in poco più di due anni. Le offese

personali, le insinuazioni e gli aggettivi roboanti fanno parte di un vecchio modo di fare politica che

non ci interessa. Non scenderemo allo stesso livello. Loro, ormai, rappresentano il passato, mentre

noi abbiamo l'obbligo di guardare avanti con impegno e determinazione”. L'Amministrazione Comunale di Botricello ha espresso il proprio "ringraziamento al Dipartimento Ambiente e alla Regione Calabria per avere analizzato il progetto con attenzione e sensibilità, consentendo di difendere concretamente il nostro territorio".