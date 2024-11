'Ndrangheta tra Lametino e Vibonese, l’ascesa dei Cracolici tra droga e business

La storia calabrese dei Cracolici inizia quando il capostipite, “Ciccio” (classe 1919), dalla Sicilia viene spedito al confino nel Vibonese. Ha già precedenti pesanti e alla sua città d’origine rimanda il soprannome, “Palermo”, affibbiato nei decenni successivi anche ai suoi figli. Tra gli otto maschi ci sono Raffaele (cl. ’47) e Alfredo ( ‘49): diventano i boss di Maierato e Filogaso, in seguito alcune indagini – “Conquista” e “Scacco ai killer” – li descriveranno come capi storici del clan e ad accomunarli sarà anche la morte violenta a cui vanno incontro entrambi nel giro di neanche due anni. I loro omicidi, avvenuti nel 2002 e nel 2004, sono inquadrabili in una faida contro il clan Bonavota di Sant’Onofrio: l’accaparramento delle estorsioni sull’area industriale di Maierato, all’epoca in espansione, sarebbe alla base dello scontro, poi acuito dai propositi di vendetta e dai soprusi che Raffaele, “Lele Palermo”, porta avanti a viso aperto contro i Bonavota dopo l’omicidio del fratello.