Ecomondo, la struttura commissariale alla depurazione alla Fiera internazionale della green economy

Non è mancato l’apporto del commissario alla depurazione Fabio Fatuzzo ed del subcommissario calabrese Tonino Daffinà alla fiera internazionale “Ecomondo”, l’evento, in corso di svolgimento a Rimini, che aggrega i maggiori player che operano nel settore della green and circolar economy. Chiaro l’obiettivo di istituzioni, industrie, professionisti, ricercatori, riuniti in Romagna tra il 5 e l’8 novembre: tracciare le coordinare ed individuare le linee di sviluppo di un ambito che è strettamente connesso a quello fognario e della depurazione. Sotto la lente di Tonino Daffinà, intervenuto nell’ambito del panel “Risultati, buone pratiche e criticità dei Commissari straordinari di Governo per le infrastrutture, le risorse e i servizi idrici”, insieme al Commissario Straordinario Unico, prof. Fabio Fatuzzo, sono finite le attività della struttura commissariale mediante specifici focus sugli interventi nella Regione, dove opera in qualità di soggetto attuatore in subentro ai Comuni, con l’obiettivo primario del superamento delle procedure di infrazione comunitaria nel settore di pertinenza.