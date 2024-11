I tentacoli della 'ndrangheta tra Lametino e Vibonese. Capomolla: “Attività imprenditoriali soffocate” VIDEO

I tentacoli della 'ndrangheta arrivavano dappertutto sul territorio. Dopo l'operazione che ha riguardato Lametino e Vibonese, il procuratore Vincenzo Capomolla spiega cosa avveniva in Calabria. «La misura cautelare eseguita oggi ha riguardato un'organizzazione, un'articolazione della 'ndrangheta che opera in un'area interna tra la provincia di Vibo Valentia e, in particolare, l'area del Lametino, comprendendo le zone di Maida e Cortale. Questa organizzazione esercitava un controllo egemonico sul territorio, influenzando non solo questioni private, ma anche le principali attività economiche locali, tra cui lo sfruttamento boschivo. Tale controllo era così capillare che la cosca riusciva a condizionare alcuni soggetti chiamati a testimoniare in procedimenti penali, ottenendo dichiarazioni favorevoli per uno degli imputati. Oltre al controllo del territorio, l’organizzazione era coinvolta nel traffico di sostanze stupefacenti, collaborando con soggetti di altre aree territoriali che fornivano sia esperienze specifiche sulla coltivazione delle piantagioni di droga sia il finanziamento e le forniture di cocaina. Il controllo del territorio consentiva all’organizzazione di avviare piantagioni di droga sia nella propria zona di influenza sia in altre aree, come Mesoraca nel Crotonese. Purtroppo, godevano anche della compiacenza di due esponenti delle forze dell'Ordine, coinvolti anch'essi nella misura cautelare. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla capacità investigativa dei carabinieri, che hanno saputo adottare contromisure efficaci. L'operazione ha individuato tre distinti sodalizi, in stretta collaborazione tra loro, attivi principalmente nel traffico di sostanze stupefacenti».