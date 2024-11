Federpol Calabria-Basilicata: Francesco Curcio confermato alla presidenza per il triennio 2024-2027

Filippo Palopoli per la provincia di Catanzaro

Fabio Martino per la provincia di Vibo Valentia

Salvatore Laratta per la provincia di Crotone

Vincenzo Ferrara per la provincia di Cosenza

Daniele Mortara per la provincia di Reggio Calabria

Chi è Federpol

Federpol (Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni, per le Informazioni e per la Sicurezza) è l'associazione di categoria più rappresentativa nel settore delle investigazioni private in Italia. Fondata nel 1957, rappresenta gli interessi degli operatori del settore, promuovendo:

La professionalizzazione degli investigatori privati

L'aggiornamento continuo sulle normative di settore

La tutela degli standard qualitativi

Lo sviluppo di best practice operative

La collaborazione con le istituzioni