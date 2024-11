Messa in sicurezza mense in Calabria, Loizzo (Lega): “Valditara è attento alle questioni del sud”

«Dopo il bando con cui sono state messe in campo risorse fondamentali per la messa in sicurezza e la realizzazione delle mense scolastiche, adesso un decreto che stanzia oltre 40 milioni di euro per finanziare gli asili nido, di cui più della metà destinati ai comuni delle regioni del Mezzogiorno». Lo afferma, in una nota, la deputata della Lega Simona Loizzo.

«Palese è l’attenzione - aggiunge Loizzo - che questo governo sta dimostrando nei confronti del Sud. Grazie al ministro Valditara che sta lavorando senza sosta per rivoluzionare il mondo della scuola, rispondendo alle esigenze del personale scolastico e migliorando anche i servizi e la qualità di vita di famiglie e studenti. Come Lega, continueremo a sostenere questo grande atto di coraggio e amore nei confronti dei nostri territori che meritano di recuperare anni in cui nulla è stato fatto».