Docenti in piazza in Calabria: “No a tagli sulla pelle degli studenti”

Sindacati in piazza contro la manovra di bilancio del governo. Presidio della Flc Cgil Calabria davanti alla sede dell’ufficio scolastico regionale a partire dalle 10, in occasione dello sciopero nazionale dei lavoratori della conoscenza: Scuola, Ricerca, Università, Afam, indetto per rivendicare più risorse economiche per un settore da troppo tempo bistrattato dalle politiche nazionali. «Questa è una delle tante piazze, presenti in Italia - ha dichiarato il segretario generale di Flc Cgil Calabria Mimmo Denaro - per contrastare le misure che il governo ha messo in atto, contro questa volontà del ministro Valditara di portare avanti una politica cieca rispetto a quelle che sono le esigenze del mondo della scuola. La legge di Bilancio - ha sottolineato - lo dimostra pienamente, perché gli investimenti previsti sia per il rinnovo dei contratti, sia per cercare di adeguare la scuola al contesto reale e al fabbisogno del territorio, vanno in tutt’altra direzione rispetto a quelle che sono le nostre richieste.