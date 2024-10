Composti potenzialmente cancerogeni nel 60% del pescato: in Calabria a rischio triglie, naselli e cicale di mare

Circa il 60% del pescato delle acque della Calabria è contaminato da Pfos (acido perfluorottansolfonico), un composto classificato come possibile cancerogeno appartenente al gruppo dei Pfas (composti poli e perfluoroalchilici, pericolosi per la salute umana). La stessa contaminazione in pesci e crostacei pescati nei mari della Toscana. Lo rivelano i dati che Greenpeace Italia ha ricevuto da Arpat, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, e da Arpa Calabria, dopo una richiesta di accesso agli atti.

Queste evidenze, spiega una nota, seppur relative a una sola molecola delle oltre 10mila appartenenti al gruppo dei Pfas, indicano una contaminazione fuori controllo che espone i consumatori a queste pericolose sostanze.

Dalle analisi effettuate in Toscana tra il 2018 e il 2023 sui pesci nelle acque marino-costiere e di transizione, principalmente cefali, in alcuni casi sono emersi valori molto elevati. In un cefalo alla foce del fiume Bruna a Castiglione della Pescaia (Grosseto) è stata trovata la concentrazione record di 14,7 microgrammi per chilo. Livelli molto alti sono stati rilevati nei pesci lungo la costa pisana, alle foci dell’Arno e del Fiume Morto (5,99 e 5,65 microgrammi per chilogrammo).Contaminazioni di gran lunga superiori alla soglia settimanale tollerabile per il consumo umano fissata dall’Efsa.