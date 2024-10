Agenas, balzo in avanti di Calabria e Sicilia sui Lea: "Ci sono ospedali con reparti di buona sanità"

«Il sistema sanitario si è lasciato alle spalle gli effetti della pandemia», diminuisce il divario tra Nord e Sud, mentre Calabria e Sicilia, per anni maglia nera "fanno un balzo in avanti" dal punto di vista del miglioramento dell’assistenza ai pazienti. Lo ha detto Domenico Mantoan, direttore generale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), commentando, a margine della presentazione in corso alla sede del Cnel, i risultati del Programma nazionale esiti. I dati mostrano che il livello di attività ospedaliera «sta tornando all’epoca pre Covid e finalmente il sistema è riuscito a ripartire, lasciandosi alle spalle il triennio 2020-2022. Abbiamo eccellenze al Nord e iniziano a esserci eccellenze anche al Sud. Ci sono ospedali che non funzionano al Nord e altri che non funzionano al Sud. Quindi sta diminuendo il divario», ha detto Mantoan.

«La grande sorpresa - ha precisato - è la Calabria che è stata per anni maglia nera nel garantire i Livelli essenziali di assistenza e non lo è più: ha fatto notevoli balzi in avanti e addirittura ci sono ospedali con reparti di buona sanità. Questo credo sia anche merito del commissario Occhiuto e della sua squadra». «Un’altra regione che ha fatto un buon balzo in avanti - ha aggiunto Mantoan - è la Sicilia: si vede che l’impegno profuso sta dando i suoi risultati». L’altro dato che emerge dai risultati del Programma Nazionale esiti, ha concluso il direttore di Agenas, è che «l'autonomia regionale non è sinonimo di efficienza».