Paola, pioggia di appalti pubblici e la ’ndrangheta torna in... affari

Un’altra notte di fuoco, dopo quella vissuta qualche giorno fa, per un mezzo di lavoro di una ditta del posto dato alle fiamme. Tra sabato e ieri una vettura è stata incenerita, sempre di notte. Le indagini sulla trivellatrice distrutta dal rogo al cimitero di Paola stanno proseguendo senza escludere nessuna ipotesi. Il caso dell’auto in fiamme, però, secondo i carabinieri, fa invece testo a parte. Nessun collegamento. La preoccupazione, però, quella è viva per il fatto che la criminalità potrebbe essersi risvegliata e tornata a interessarsi di opere pubbliche e di appalti.

I carabinieri della Compagnia di Paola hanno sentito i responsabili della ditta che si occupa dei lavori al camposanto e si stanno concentrando adesso su quello che potrebbe essere un tentativo di estorsione. L’impresa che ha vinto l’appalto si sta occupando della messa in sicurezza del perimetro cimiteriale. Il Comune ricordiamo che è stato destinatario di un finanziamento (di ben 2 milioni di euro) per portare a soluzione il problema del dissesto idrogeologico sull’area.

Per capire gli investimenti che sono stati fatti tramite i fondi del Pnrr che riguardano lavori pubblici in itinere e da appaltare bisogna fare un passo a un paio di anni fa. L’eredità lasciata dall’amministrazione comunale uscente a quella attuale è di 40 milioni di euro di finanziamenti (già ottenuti), di questi 20 soltanto sono per il Porto turistico (in questo caso i fondi sono stati ottenuti dalla Regione). Inoltre ci sarebbero altri 60 milioni di richieste di finanziamento molti dei quali attinenti al Pnrr. Le opere già appaltate ammontano ad oltre 15miloni di euro. Cifre e numeri di primo piano. E non solo. Diverse opere di ristrutturazione già in corso ed altre in itinere riguardano l’ospedale “San Francesco” per svariati milioni di euro.

Chiaramente la ’ndrangheta potrebbe avervi puntato i suoi occhi. Gli appetiti della criminalità del resto sono sempre concentrati su quelle grandi opere e sulla permeabilità del contesto dove vengono svolte.