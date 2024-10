Calabria, bilanci e rendiconti: al pettine i nodi delle aziende regionali

Il giorno dei bilanci. Si riunisce oggi la prima commissione del Consiglio regionale, con all’ordine del giorno una serie di provvedimenti contabili di enti ed aziende che fanno riferimento alla Cittadella.

Primo fra tutti, nel “menu” c’è il rendiconto 2023 di Calabria Verde, passaggio importante dopo che lo scorso agosto l’assemblea di Palazzo Campanella ha approvato il bilancio annuale 2024 e il pluriennale 2024/2026. Il via libera dell’aula è arrivato in coda al completamento del percorso di approvazione dei rendiconti aziendali, anch’essi approvati per gli anni che vanno dal 2019 al 2022, e dopo anni di gestione finanziaria provvisoria, compiendo così un passo fondamentale verso la riqualificazione e il rilancio dell’azienda. Manca solo il rendiconto 2023, quello su cui oggi in commissione è chiamato a relazionare il commissario straordinario dell’ente, Giacomo Giovinazzo (convocati anche il dirigente generale dirigente generale dell’Unità operativa Politiche della montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del suolo, Domenico Pallaria, e il dirigente generale del dipartimento Economia e Finanze, Filippo De Cello). Interessante, nel merito della valutazioni contabili, quanto annota il dipartimento Economia Finanze su una questione che si trascina da anni e su cui da tempo ha acceso i riflettori la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti: i fondi anticipati nel 2016 dalla Regione a valere sul Por Fesr 2007/2013 e non ancora restituiti da Calabria Verde.