Arrical, sindaci divisi sulla presidenza del consiglio direttivo

Le elezioni del presidente del consiglio direttivo di Arrical, che sarà scelto oggi tra (e da) i 40 sindaci entrati nell’organo dell’Autorità rifiuti e risorse idriche, è evidentemente anche un test politico regionale per le coalizioni in campo. E se il centrodestra, pur non avendo una maggioranza manifesta tra gli amministratori locali calabresi, ci è arrivato con una strategia ben definita, il centrosinistra sembra non avere una linea condivisa a poche ore dalla prima seduta del "parlamentino" degli amministratori locali che si terrà stamattina.

I sindaci di area Pd avrebbero vagliato nelle ultime ore tre ipotesi: convergere su un candidato non di area per cercare di inserirsi nei dissidi interni al centrodestra, votare un candidato di bandiera il cui nome però fino a ieri non era stato individuato, oppure votare scheda bianca. Che il centrosinistra fosse impreparato lo si era capito dall’esito del voto dei circa 400 sindaci nei seggi allestiti lo scorso 29 settembre nei cinque Comuni capoluogo, e la situazione sembra sostanzialmente essere rimasta immutata. Invece la tattica del presidente della Regione Roberto Occhiuto e della sua coalizione aprirà probabilmente una crepa tra i cinque sindaci dei capoluoghi, un fronte che si era mostrato compatto – e mai “allineato” alle indicazioni del governatore – in altre occasioni, come le elezioni dei vertici regionali dell’Anci, e su altre posizioni, come quella contraria all’Autonomia differenziata. La “mossa” del centrodestra di sostenere un civico come Vincenzo Voce potrebbe anche contrapporre il primo cittadino di Crotone a qualcuno dei suoi “colleghi” di Catanzaro, Cosenza, Reggio e Vibo che, da tempo, sembrano muoversi – con l’eccezione del vibonese Enzo Romeo, eletto da poco – da battitori liberi nel campo largo del centrosinistra e con il denominatore comune di tentare di fare da controcanto proprio al governatore per provare, così, magari a ritagliarsi un posto da antagonisti per le prossime Regionali.